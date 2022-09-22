Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Госсекретарь США Блинкен высказался о мировых последствиях референдумов России

Блинкен заявил о невозможности разрешения конфликта на Украине после референдумов России
СюжетРеферендум в Херсонской области:
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Brendan McDermid / Reuters

После завершения референдумов о присоединении народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России возможность мирного урегулирования и разрешения конфликта России и Украины сойдет на нет. О невозможности дипломатических решений и будущих последствиях заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «Ленты.ру».

«После [проведения] референдумов Россия будет выставлять любые попытки Украины отвоевать эти территории, как нападение на свою страну. Именно [президент России Владимир] Путин сделал дипломатическое решение невозможным путем аннексии и "фиктивных" референдумов. Именно он выбрал эту войну, он же может положить ей конец. Потому что, если Россия прекратит воевать, война закончится. Если Украина прекратит боевые действия, то Украине конец», — высказался Блинкен.

Также Блинкен призвал представителей всех мировых государств не признавать будущие результаты референдумов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал оскорбительными готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещал работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ «украинских территорий».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Пушилин назвал причину включения Медведчука в обмен пленными
Блогерша поделилась способом покупать брендовые вещи за бесценок
Пассажир избил бортпроводника во время полета и попал на видео
Кремль ответил на вопрос о разговоре с Эрдоганом в графике Путина
Китай призвал возобновить прямой диалог между Россией и Украиной
Власти приграничного региона сообщили о 12-метровой воронке из-за обстрела ВСУ
В США продадут дом из сериала «Очень странные дела»
Эрдоган выразил желание провести еще один телефонный разговор с Путиным
Ивлеева раскрыла подробности личной жизни
Госсекретарь США Блинкен высказался о мировых последствиях референдумов России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.