Госсекретарь США Блинкен высказался о мировых последствиях референдумов России

Блинкен заявил о невозможности разрешения конфликта на Украине после референдумов России

После завершения референдумов о присоединении народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России возможность мирного урегулирования и разрешения конфликта России и Украины сойдет на нет. О невозможности дипломатических решений и будущих последствиях заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «Ленты.ру».

«После [проведения] референдумов Россия будет выставлять любые попытки Украины отвоевать эти территории, как нападение на свою страну. Именно [президент России Владимир] Путин сделал дипломатическое решение невозможным путем аннексии и "фиктивных" референдумов. Именно он выбрал эту войну, он же может положить ей конец. Потому что, если Россия прекратит воевать, война закончится. Если Украина прекратит боевые действия, то Украине конец», — высказался Блинкен.

Также Блинкен призвал представителей всех мировых государств не признавать будущие результаты референдумов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал оскорбительными готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещал работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ «украинских территорий».