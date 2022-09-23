Стало известно о разногласиях в ЕС насчет запрета на ввоз алмазов из России

Politico: Бельгия пытается не допустить запрета на ввоз алмазов из России в ЕС

Газете Politico cтало известно о попытках Бельгии предотвратить запрет на ввоз алмазов из России в ЕС — при принятии предыдущих шести пакетов антироссийских санкций бельгийским дипломатам удавалось успешно лоббировать исключение этих драгоценных камней из санкционного списка, сообщили журналистам источники, знакомые с ходом обсуждения ограничений. Тем не менее, эмбарго все же могут ввести в рамках седьмого пакета санкций.

Алмазная промышленность Бельгии имеет многовековую историю, а Антверпен является мировым центром обработки алмазов, в том числе из России. В связи с этим власти страны не раз заявляли, что запрет на ввоз российских камней может нанести больший ущерб экономике ЕС, чем бюджету России. Вместе с тем публично Бельгия пообещала не блокировать эмбарго.

По словам источников газеты, многие европейские страны давно настаивают на запрете импорта алмазов — среди них страны Балтии, Польша и Нидерланды. Теперь между дипломатами из этих стран и представителями Бельгии возникли разногласия. «Мы уже несколько месяцев настаиваем на введении санкций в отношении российских алмазов», — заявил Politico один из европейских дипломатов.

На российские алмазы приходится 30 процентов мировой торговли драгоценными камнями. По оценке Минфина США, алмазы входят в десятку крупнейших статей неэнергетического экспорта России — в 2021 году вывоз камней за рубеж принес стране более 4,5 миллиарда долларов. В апреле президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал бельгийские власти, выступая перед парламентом страны. «Есть те, для кого российские бриллианты, продаваемые в Антверпене, важнее», — заявил он.

20 июля Евросоюз согласовал частичный запрет на импорт золота из России. Под ограничения попали золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты. При этом из запрета исключили золотые слитки и готовые ювелирные изделия. США запретили импорт алмазов из России еще в марте, однако до сих пор разрешен ввоз российских камней, обработанных в других странах. Кроме того, в апреле крупную алмазодобывающую компанию АЛРОСА включили в санкционные списки ЕС, США и Великобритания.