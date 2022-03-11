Президент США Байден заявил о запрете импорта водки, бриллиантов и морепродуктов из России

США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России, заявил президент Джо Байден. Запись его выступления доступна на YouTube.

«Мы также принимаем шаги по запрету импорта из нескольких значимых секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты», — объявил он.

Как говорится в заявлении Белого дома, запрет импорта этих товаров лишит Россию более чем 1 миллиарда долларов дохода. Одновременно в Вашингтоне не исключают введения и других ограничений на поставки из России.

Как отмечает ТАСС, Байден скоро подпишет указ, который запретит экспорт в Россию предметов роскоши. Это касается одежды, автомобилей, а также ювелирных изделий.

Кроме того, США будут препятствовать тому, чтобы Россия получала кредиты у Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Ранее в марте Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в Соединенные Штаты запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.