Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России

Президент США Байден заявил о запрете импорта водки, бриллиантов и морепродуктов из России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России, заявил президент Джо Байден. Запись его выступления доступна на YouTube.

«Мы также принимаем шаги по запрету импорта из нескольких значимых секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты», — объявил он.

Как говорится в заявлении Белого дома, запрет импорта этих товаров лишит Россию более чем 1 миллиарда долларов дохода. Одновременно в Вашингтоне не исключают введения и других ограничений на поставки из России.

Как отмечает ТАСС, Байден скоро подпишет указ, который запретит экспорт в Россию предметов роскоши. Это касается одежды, автомобилей, а также ювелирных изделий.

Кроме того, США будут препятствовать тому, чтобы Россия получала кредиты у Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Ранее в марте Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в Соединенные Штаты запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России
Названы цены на возвратные рейсы в Россию из-за границы
Бросившую на остановке сумку с младенцем женщину арестовали в Москве
Байден запретил поставлять в Россию долларовые банкноты
Глава МОК сделал новое заявление о санкциях против России
Выявлена опасность лунного грунта для человека
МВД захотело запретить использовать машины при неустранении неисправностей
Стилист назвала российские бренды одежды на замену западным маркам
Россиянка задолжала деньги и лишилась квартиры
Байден пообещал России «высокую цену» в случае применения химоружия на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.