Европа согласовала запрет на российское золото

Reuters: Евросоюз согласовал запрет на российское золото

Представители стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Москвы, который предполагает запрет на российское золото, пишет Reuters со ссылкой на собеседника, включенного в ход обсуждений.

В силу ограничения должны вступить по завершению формальных процедур. Помимо эмбарго на золото, ожидается, что в санкционные списки попадут новые частные лица и организации.

По данным СМИ, эмбарго на золото не должно коснуться импорта. готовых ювелирных изделий. В проекте приложения к документу говорится, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты.

Утверждение седьмого пакета 20 июля также подтвердил и постпред Литвы в ЕС. По его словам, ограничения касаются более 50 физических и юридических лиц, среди граждан фигурируют политики и военнослужащие.