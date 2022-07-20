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Европа согласовала запрет на российское золото

Reuters: Евросоюз согласовал запрет на российское золото

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Представители стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Москвы, который предполагает запрет на российское золото, пишет Reuters со ссылкой на собеседника, включенного в ход обсуждений.

В силу ограничения должны вступить по завершению формальных процедур. Помимо эмбарго на золото, ожидается, что в санкционные списки попадут новые частные лица и организации.

По данным СМИ, эмбарго на золото не должно коснуться импорта. готовых ювелирных изделий. В проекте приложения к документу говорится, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты.

Утверждение седьмого пакета 20 июля также подтвердил и постпред Литвы в ЕС. По его словам, ограничения касаются более 50 физических и юридических лиц, среди граждан фигурируют политики и военнослужащие.

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Платон Щукин
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