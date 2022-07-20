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ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций

Постпред Литвы в ЕС сообщил об утверждении седьмого пакета санкций против России

Фото: Zheng Huansong / Global Look Press

Постоянные представители стран-участниц Европейского союза (ЕС) утвердили седьмой пакет санкций против России. Об этом в своем Twitter сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.

Отмечается, что Евросоюз включил в санкционный список более 50 физических и юридических лиц, среди которых фигурируют политики и военнослужащие. Помимо этого, постпред упомянул новые меры экспортного контроля.

Кроме того, Пранцкявичюс сообщил, что новые ограничения против Москвы предполагают запрет на российское золото.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если ЕС предложит России восстановить отношения, то Москва посмотрит, выгодно ли ей это. По его словам, российская сторона не станет препятствовать сближению, если европейские страны пересмотрят введенные ими экономические ограничения.

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Анастасия Заикина
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