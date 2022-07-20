Лавров назвал условие восстановления отношений России и ЕС

Лавров: если ЕС предложит РФ восстановить отношения, мы посмотрим, выгодно ли это

Если Европейский союз (ЕС) предложит России восстановить отношения, Москва посмотрит, выгодно ли ей это. Такое условие возобновления диалога в интервью РИА Новости и RT назвал глава МИД России Сергей Лавров.

«Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: "Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения", — я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать», — сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что на данный момент потенциал антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) исчерпан. По словам Лаврова, антироссийские рестрикции начали негативно влиять на сами страны ЕС, в связи с чем в санкционный режим были внесены корректировки, позволяющие обслуживать экспорт российского продовольствия.