Лавров заявил об исчерпанном потенциале антироссийских санкций ЕС

Глава МИД Лавров заявил, что потенциал санкций ЕС против России исчерпан

На данный момент потенциал антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) исчерпан. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Насчет очередного анонсированного пакета санкций: что он из себя представляет — санкции или даже изъятие санкций? И то и другое», — заключил дипломат. Он подчеркнул, что страны ЕС исчерпали все возможные сферы, где могли бы нанести ущерб российской стороне.

По словам Лаврова, антироссийские рестрикции начали негативно влиять на сами страны ЕС, в связи с чем в санкционный режим были внесены корректировки, позволяющие обслуживать экспорт российского продовольствия.

Ранее Лавров заявил, что США и Великобритания, вооружая Украину, хотят столкнуть Россию с европейскими странами. По его словам, для американской стороны такое развитие событий выгодно, так как «они сидят за проливами, за океанами, они далеко».