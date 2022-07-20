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Лавров заявил об исчерпанном потенциале антироссийских санкций ЕС

Глава МИД Лавров заявил, что потенциал санкций ЕС против России исчерпан
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

На данный момент потенциал антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) исчерпан. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Насчет очередного анонсированного пакета санкций: что он из себя представляет — санкции или даже изъятие санкций? И то и другое», — заключил дипломат. Он подчеркнул, что страны ЕС исчерпали все возможные сферы, где могли бы нанести ущерб российской стороне.

По словам Лаврова, антироссийские рестрикции начали негативно влиять на сами страны ЕС, в связи с чем в санкционный режим были внесены корректировки, позволяющие обслуживать экспорт российского продовольствия.

Ранее Лавров заявил, что США и Великобритания, вооружая Украину, хотят столкнуть Россию с европейскими странами. По его словам, для американской стороны такое развитие событий выгодно, так как «они сидят за проливами, за океанами, они далеко».

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Виктория Кондратьева
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