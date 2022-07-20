Лавров обвинил США и Британию в намерении столкнуть Россию с Европой

Лавров заявил, что США и Британия, вооружая Украину, хотят столкнуть РФ с Европой

Страны Запада, вооружая Украину, хотят столкнуть Россию с европейскими странами. В этом намерении обвинил США и Великобританию глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов, очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами», — заявил дипломат. По его словам, для американской стороны такое развитие событий выгодно, так как «они сидят за проливами, за океанами, они далеко».

Лавров добавил, что Киев удерживают от любых конструктивных шагов, накачивают оружием и заставляют использовать это оружие все более рискованно. «То, что сидят там иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие все эти системы HIMARS и прочее, это давно не секрет», — заключил он.