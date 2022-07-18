Лавров заявил о руководящих украинскими военными наводчиках НАТО

Глава МИД Лавров допустил, что наводчики НАТО руководят украинскими военными «на земле»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что инструкторы и наводчики реактивных систем залпового огня (РСЗО) из НАТО руководят действиями украинских военных «на земле». Об этом он заявил в своей статье «Об инсценировках как методе политики Запада», опубликованной в газете «Известия».

Дипломат выразил надежду, что «среди европейцев остались ответственные политики», которые понимают, «какими последствиями это чревато».

Лавров также посоветовал коллективному Западу вернуться на землю из мира иллюзий. «Чем раньше все осознают безальтернативность объективных исторических процессов формирования многополярного мира на основе уважения фундаментального для Устава ООН и всего миропорядка принципа суверенного равенства государств, тем лучше», — предупредил глава МИД.

Предположения о причастности солдат НАТО звучат не впервые

Ранее о том, что переданными Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие из США и Великобритании, заявил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян. Он выразил уверенность, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов.

Я на 250 процентов уверен, что стрельбой из HIMARS и перезарядкой картриджей на шесть ракет занимаются американцы и англичане Владимир Ераносян капитан первого ранга запаса

Эксперт предположил, что операторами систем являются военнослужащие морской пехоты США, получившие опыт в ходе иракской кампании.

Кроме того, о прямом участии США в обстрелах мирного населения Донбасса заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, американская сторона «не только предоставила необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться».

Обучение украинских солдат

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что тысячи украинских военных с апреля прошли обучение по эксплуатации и применению иностранного вооружения за рубежом. Он уточнил, что основное внимание сосредоточено на подготовке специалистов по применению артиллерийских систем крупного калибра, реактивных систем залпового огня, средств артиллерийской разведки, различных типов кораблей и систем их вооружения, в том числе противокорабельного, заявил глава украинского Минобороны. По словам Резникова, обучение военных продолжается, оно проходит в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и ФРГ.

Кроме того, ранее стало известно, что семь из 11 ежегодных курсов для сержантского состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2021 году проводили инструкторы из стран НАТО. По данным РИА Новости, подготовку сержантов вели преимущественно инструкторы из Швеции, Канады и Литвы. Сама программа подготовки предусматривала обучение актуальным стандартам тактического управления, принятым в НАТО.

Ранее власти Чехии предложили обучать украинских солдат владению новой боевой техникой. С соответствующим заявлением выступила глава чешского министерства обороны Яна Чернохова. По ее словам, на сегодняшний день проходят интенсивные переговоры о том, каким образом Чехия могла бы участвовать в обучении солдат Украины.

Применение РСЗО

28 июня сообщалось о первом применении войсками Украины РСЗО М142 HIMARS. В представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки уточняли, что ракетный удар был нанесен по территории Перевальска.

При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что западное оружие не будут использовать для ударов по объектам в России. Он подчеркнул, что в своем письме главе Пентагона пообещал использовать ракеты для РСЗО HIMARS только для сдерживания российских войск, а также «деоккупации» территорий Украины.

12 систем HIMARS предоставили США Украине

Ранее в Пентагоне сообщили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS уже достигло 12. При этом общий объем предоставленной Украине американской военной помощи составил 7,3 миллиардов долларов с начала военной спецоперации России.