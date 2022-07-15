Солдат НАТО заподозрили в стрельбе из HIMARS на Украине

Капитан первого ранга Ераносян: ракеты HIMARS на Украине запускают военные НАТО

Переданными Украине реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS управляют военнослужащие из США и Великобритании. Об этом порталу «Украина.ру» заявил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

Он прокомментировал утверждение западных союзников Киева из блока НАТО, что те лишь обучают бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я на 250 процентов уверен, что стрельбой из HIMARS и перезарядкой картриджей на шесть ракет занимаются американцы и англичане», — сказал эксперт, указав, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов. При этом на каждую HIMARS может приходится до батальона бойцов ВСУ, стерегущих установку, сказал он.

Ераносян предположил, что операторами систем являются военнослужащие морской пехоты США, получившие опыт в ходе иракской кампании.

Сейчас у ВСУ имеются ракеты для HIMARS, способные преодолеть расстояние в 70 километров. По словам депутаты Верховной рады, члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Киев в настоящее время ведет переговоры с Вашингтоном о необходимости предоставления ракет большей дальности, у государства, по его словам, есть все шансы на их получение.

Украина начала обстреливать города калибрами НАТО

4 июля ВСУ впервые использовали HIMARS для обстрелов Донецка. Также в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что по районам города были выпущены снаряды калибром 155 миллиметров, такая артиллерия применяется странами НАТО.

Самым сильным стал обстрел города Новая Каховка в Херсонской области в ночь на 12 июля. В результате атаки погибли семь человек, 90 получили ранения. При этом до сих пор продолжается разбор завалов, и власти не исключают, что число погибших может еще увеличиться.

При этом продолжаются обстрелы и вооружениями советского образца. Так, 14 июля представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов РСЗО «Ураган» в районе Новой Каховки.

Цели военной помощи Украине

Американский президент Джо Байден заявил, что США продолжат курс на поддержку Украины. По его утверждению, Вашингтон будет продолжать курс на финансовую и военную помощь Киеву и поддерживать экономическое давление в отношении России.

7,3 миллиарда долларов достигла сумма военной помощи Украине от США

Всего с начала спецоперации сумма военной помощи Украине от США превысила 7,3 миллиарда долларов. Помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Джессика Льюис рассказала, что переданное Киеву оборудование забиралось со складов Пентагона и из других источников. Она также указала, что Вашингтон не только ищет возможность помочь Украине, но и изучает вопросы безопасности на «восточном фланге».

При этом Вашингтон доверяет Киеву и не принимает дополнительных мер по усилению контроля за поставляемой на Украину военной помощью, добавила Льюис.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Европейского союза должны перестать жаловаться и продолжить платить за санкции и предоставлять помощь Украине. «Иначе потом придется платить больше. — предупредил он. — Надо готовиться, что это будет долго».

Российская спецоперация должна закончиться стратегическим провалом Джо Байден президент США

Россия направила ноты протеста всем странам, поставляющим оружие Киеву. Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что по условиям соглашений Украина не должна использовать западное оружие против мирных жителей.