Российские ПВО перехватили ракеты «Точка-У» и снаряды РСЗО «Ураган» под Херсоном

МО РФ доложило о перехвате ракет «Точка-У» и снарядов РСЗО «Ураган» в Херсонской области

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе села Новая Каховка Херсонской области. Об этом доложил журналистам в четверг, 14 июля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что удалось уничтожить 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в селах Харьковской, Николаевской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Истребители ВКС России за сутки сбили в воздухе два самолета противника: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое ДНР, пояснили в Минобороны.

Ранее российское ведомство сообщало о перехвате шести украинских баллистических ракет «Точка-У» в Харьковской и Херсонской областях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России на Украине. По его словам, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.