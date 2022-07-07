Минобороны сообщило о перехвате шести украинских баллистических ракет «Точка-У»

Минобороны России заявило о перехвате шести украинских баллистических ракет «Точка-У»

В ходе специальной военной операции были перехвачены шесть украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, а также Грушевка Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские военные перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) в районах населенных пунктов Чернобаевка Николаевской области, Глинское, Изюм, Долгенькое, Червоный Оскол Харьковской области, а также Донецк, Рясное, Грабское, Макеевка, Криничная и Октябрьское Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались установить национальный флаг на острове Змеиный. В ответ Воздушно-космические силы России нанесли удар по острову и уничтожили часть высадившегося на остров отряда ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российский самолет немедленно нанес ракетный удар, по острову в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области, заключили в Минобороны.

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