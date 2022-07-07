Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о перехвате шести украинских баллистических ракет «Точка-У»

Минобороны России заявило о перехвате шести украинских баллистических ракет «Точка-У»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В ходе специальной военной операции были перехвачены шесть украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, а также Грушевка Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские военные перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) в районах населенных пунктов Чернобаевка Николаевской области, Глинское, Изюм, Долгенькое, Червоный Оскол Харьковской области, а также Донецк, Рясное, Грабское, Макеевка, Криничная и Октябрьское Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались установить национальный флаг на острове Змеиный. В ответ Воздушно-космические силы России нанесли удар по острову и уничтожили часть высадившегося на остров отряда ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российский самолет немедленно нанес ракетный удар, по острову в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области, заключили в Минобороны.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отставку Джонсона фразой «первый пошел»
В России выявили 3359 случаев коронавируса
Двое россиян попытались спасти лебедей из рыболовных сетей и погибли
Братья Даффер снимут сериал по мотивам аниме «Тетрадь смерти»
Партия Джонсона потребовала его немедленной отставки
Почта России предъявила посольству Великобритании ультиматум
Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма
Более трети россиян сочло креатив драйвером развития экономики регионов
Матвиенко назвала условие применения Россией ядерного оружия
В России начали бороться с нехваткой бытовой техники пылесосами из Узбекистана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.