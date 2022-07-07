Минобороны заявило об ударе по Змеиному при попытке ВСУ установить на нем флаг

ВКС России сорвали попытку символической доставки флага Украины на остров Змеиный

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались установить национальный флаг на острове Змеиный. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высадка на остров произошла около пяти утра седьмого июля и — по заявлению Конашенкова — была предпринята на фоне военных провалов ВСУ,

По его словам, в ответ Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по острову и уничтожили часть высадившегося на остров отряда ВСУ.

«Самолетом ВКС России по острову был немедленно нанесен ракетный удар, в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области», — заявил представитель Минобороны.

В первый день спецоперации государственная пограничная служба Украины заявила, что страна потеряла контроль над островом. Позже в России рассказали о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острове. С них была взята подписка об отказе от участия в военных действиях. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ несколько раз пытались вернуть контроль над островом.

Российский гарнизон был выведен с острова Змеиный 30 июня в качестве «жеста доброй воли».