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Минобороны заявило об ударе по Змеиному при попытке ВСУ установить на нем флаг

ВКС России сорвали попытку символической доставки флага Украины на остров Змеиный
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Максим Змеев / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались установить национальный флаг на острове Змеиный. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высадка на остров произошла около пяти утра седьмого июля и — по заявлению Конашенкова — была предпринята на фоне военных провалов ВСУ,

По его словам, в ответ Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по острову и уничтожили часть высадившегося на остров отряда ВСУ.

«Самолетом ВКС России по острову был немедленно нанесен ракетный удар, в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области», — заявил представитель Минобороны.

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В первый день спецоперации государственная пограничная служба Украины заявила, что страна потеряла контроль над островом. Позже в России рассказали о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острове. С них была взята подписка об отказе от участия в военных действиях. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ несколько раз пытались вернуть контроль над островом.

Российский гарнизон был выведен с острова Змеиный 30 июня в качестве «жеста доброй воли».

Ударная волна
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Валерий Розенберг
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