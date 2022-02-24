На Украине заявили о потере контроля над островом Змеиный

Украина потеряла контроль над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящийся к Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — заявили в ведомстве. Отмечается, что утеряна связь с украинскими пограничниками и военнослужащими, которые находятся на острове.

Украинский остров Змеиный входит в состав Килийского района Одесской области и расположен в 35 километрах от побережья Черного моря. Его площадь равна примерно 20,5 гектара. В 2009-м его признали островом, хотя ранее он считался скалой. Змеиный имел важное значение при рассмотрении территориального спора, возникшего у Украины с Румынией, об определении госграницы континентального шельфа и экономической зоны.

Ранее о потере контроля над одним из районов сообщили власти Херсонской области. Было объявлено, что все государственные структуры Генического района перешли под контроль российских войск. По данным чиновников, российская военная техника вошла в Скадовский, Бериславский и Каховский районы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Цели связываются с демилитаризацией Украины.