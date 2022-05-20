Шойгу заявил о провале попытки захвата ВСУ острова Змеиный

Шойгу заявил, что попытка ВСУ захватить остров Змеиный обернулась полным провалом

Попытка захвата острова Змеиный Вооруженными силами Украины (ВСУ), которую они предприняли в канун Дня Победы, обернулась полным провалом. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом», — сказал министр обороны.

Он также раскрыл потери ВСУ во время попытки захвата острова. Так, российскими вооруженными силами были уничтожены более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток российские войска ликвидировали четыре самолета противника, 10 вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов, а также три катера.

Ранее представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что попытка захвата острова Змеиный со стороны Украины привела к «бессмысленной гибели» более чем 50 украинских военнослужащих и потере ряда военной техники, что стало «катастрофой для ВСУ».