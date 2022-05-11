Минобороны России попытка захвата острова Змеиный стала катастрофой для Украины

Представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что попытка захвата острова Змеиный со стороны военных сил Украины привела к «бессмысленной гибели» более чем 50 украинских военнослужащих и потере ряда военной техники, что стало «катастрофой для ВСУ».

В ходе операции по захвату Змеиного Вооруженные силы Украины (ВСУ) также потеряли 14 самолетов и вертолетов и 30 беспилотников. Вооруженными силами России были уничтожены три вертолета Ми-8 с десантом и один вертолет поддержки Ми-24.

Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ Игорь Конашенков Представитель Министерства обороны России генерал-майор

Сорванные попытки Украины

9 мая стало известно, что Вооруженные силы России отбили несколько попыток украинских войск захватить остров Змеиный.

Конашенков заявил, что с 7 мая Генштаб Украины при непосредственном участии американских и британских советников спланировал крупную провокацию по захвату острова. Он сообщил, что в течение двух последних суток ВСУ предприняли несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров, который имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.

Представитель Минобороны добавил, что провокация Киева была сорвана благодаря грамотным действиям подразделения ВС России, которое находилось на острове. В результате ВСУ понесли большие потери.

За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24 Игорь Конашенков Представитель Министерства обороны России генерал-майор

Приказ Зеленского

По данным РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ захватить остров Змеиный к 9 мая, несмотря на возражения украинского Генштаба, а атака ВСУ адумывалась британскими силовиками.

Источник в российских силовых структурах отметил, что украинский лидер требовал добиться «медийного» результата к 9 мая.

«По уже подтвержденной информации Валерий Залужный и его генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники», — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что в финале этой акции планировалось сделать совместное заявление о «перемоге» британского премьер-министра Бориса Джонсона и Зеленского. «Но, в итоге, выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного», — указал источник.

Фейк о погибших защитниках острова

24 февраля Государственная пограничная служба Украины заявила, что страна потеряла контроль над островом Змеиный. Глава государства заявлял, что защитники острова погибли. Он представил их к наградам посмертно.

Позже российская сторона сообщила о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острое. С них взяли подписку об отказе от участия в военных действиях. Спустя трое суток власти Украины признали, что информация о гибели военнослужащих была фейком. В Киеве сообщили, что военные живы и находятся в плену.

В пресс-службе Военно-морских сил рассказали, что после того, как начала поступать информация о предполагаемой гибели бойцов, к острову направили гражданское судно «Сапфир». В ведомстве заявили, что экипаж гуманитарного судна также захватили российские военнослужащие.

Незаконный захват гражданского судна — некомбатанта, не осуществлявшего ни одной военной задачи, есть нарушение правил и обычаев войны, международного гуманитарного права Военно-морские силы Вооруженных сил Украины

Украинский остров Змеиный входит в состав Килийского района Одесской области и расположен в 35 километрах от побережья Черного моря. Его площадь равна примерно 20,5 гектара. В 2009-м его признали островом, хотя ранее он считался скалой. Змеиный имел важное значение при рассмотрении территориального спора, возникшего у Украины с Румынией, об определении госграницы континентального шельфа и экономической зоны.