РИА Новости: президент Украины Зеленский лично приказал атаковать остров Змеиный к 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ захватить остров Змеиный к 9 мая, несмотря на возражения украинского Генштаба, а атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) задумывалась британскими силовиками. Об этом стало известно РИА Новости от источника в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, Зеленский требовал добиться «медийного» результата к 9 мая. «По уже подтвержденной информации Валерий Залужный и его генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники», — сказал он.

Источник добавил, что в финале этой акции планировалось сделать совместное заявление о «перемоге» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Зеленского. «Но, в итоге, выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного», — указал источник.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России отбили несколько попыток украинских войск захватить остров Змеиный южнее Одессы. В ходе брифинга он заявил, что с 7 мая украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова.