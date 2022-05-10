Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о личном приказе Зеленского захватить Змеиный

РИА Новости: президент Украины Зеленский лично приказал атаковать остров Змеиный к 9 мая
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ захватить остров Змеиный к 9 мая, несмотря на возражения украинского Генштаба, а атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) задумывалась британскими силовиками. Об этом стало известно РИА Новости от источника в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, Зеленский требовал добиться «медийного» результата к 9 мая. «По уже подтвержденной информации Валерий Залужный и его генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники», — сказал он.

Источник добавил, что в финале этой акции планировалось сделать совместное заявление о «перемоге» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Зеленского. «Но, в итоге, выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного», — указал источник.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России отбили несколько попыток украинских войск захватить остров Змеиный южнее Одессы. В ходе брифинга он заявил, что с 7 мая украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Бивол назвал условие реванша с Альваресом
Минобороны сообщило о расстреле украинскими войсками гражданских автомобилей
Бойцы ДНР провели операцию по обнаружению боевиков на «Азовстали»
Диетолог дала советы по выбору полезного йогурта
В Молдавии прокомментировали заявления Украины об ограничении поставок газа
Минобороны назвало «катастрофой для Украины» попытку захвата Змеиного
Генсек НАТО заразился коронавирусом
В Венгрии вступила в должность первая женщина-президент
Названа дата выборов в регионах с подавшими в отставку губернаторами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.