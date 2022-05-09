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Минобороны РФ сообщило о сорванных попытках ВСУ захватить остров Змеиный

Минобороны России сообщило о сорванных попытках украинских войск захватить остров Змеиный

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Вооруженные силы России отбили несколько попыток украинских войск захватить остров Змеиный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерала-майора Игоря Конашенкова.

В ходе брифинга он заявил, что с 7 мая украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. В течение двух последних суток ВСУ предприняли несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.

«В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери. За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24», — рассказал Конашенков.

Ранее стало известно, что город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской народной республики (ЛНР) и Российской Федерации. «Сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка, и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения», — подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

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Сергей Равин
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