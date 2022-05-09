Минобороны РФ сообщило о сорванных попытках ВСУ захватить остров Змеиный

Минобороны России сообщило о сорванных попытках украинских войск захватить остров Змеиный

Вооруженные силы России отбили несколько попыток украинских войск захватить остров Змеиный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерала-майора Игоря Конашенкова.

В ходе брифинга он заявил, что с 7 мая украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. В течение двух последних суток ВСУ предприняли несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.

«В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери. За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24», — рассказал Конашенков.

Ранее стало известно, что город Попасная в Донбассе полностью контролируется силами Луганской народной республики (ЛНР) и Российской Федерации. «Сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка, и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения», — подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

