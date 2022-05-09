Город Попасная перешел под полный контроль сил ЛНР и России

Представитель ЛНР Иван Филипоненко сообщил о контроле сил ЛНР и РФ над городом Попасная

Официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил об установлении полного контроля сил ЛНР и Российской Федерации над городом Попасная. Его слова приводит РИА Новости.

Комментируя текущую ситуацию, Филипоненко указал, что населенный пункт полностью перешел под контроль Народной милиции ЛНР «Наши подразделения при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободили город, выбили противника за его пределы, и сейчас всеми силами налаживается гуманитарная обстановка, и в целом ведется курс на восстановление нормального жизнеобеспечения», — добавил он.

Ранее в воскресенье, 8 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск.