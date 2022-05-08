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Кадыров заявил о полном освобождении от украинских войск города в ЛНР

Глава Чечни Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР освобожден от украинских войск

Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в Луганской народной республике (ЛНР) полностью освобожден от украинских войск. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Друзья, только что мой дорогой брат Даниил Мартынов доложил мне оперативную информацию, делюсь ею с вами: город Попасная ЛНР полностью освобожден от украинских оккупантов!», — сообщил глава Чечни.

Ранее Кадыров рассказал, что украинские военные предприняли безуспешную попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка ЛНР. По его словам, этот бессмысленный акт самопожертвования, вероятно, был направлен на возвращение потерянных огневых позиций.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции, целью которой, по его утверждению, должны стать «демилитаризация и денацификация» Украины. Москва подчеркивала необходимость защиты ДНР и ЛНР.

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Марина Совина
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