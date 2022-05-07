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Кадыров рассказал о бессмысленной попытке контрнаступления украинских военных

Глава Чечни Кадыров заявил о бессмысленной попытке контрнаступления украинских военных

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что украинские военные предприняли безуспешную попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, этот бессмысленный акт самопожертвования, вероятно, был направлен на возвращение потерянных огневых позиций. Глава региона подчеркнул, что «тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление» с треском провалилось.

Ранее Кадыров рассказал, что возвратившиеся после участия в спецоперации на Украине добровольцы стремятся вновь попасть на передовую. По его словам, бойцы хотят «завершить борьбу с нацистами». Также политик подтвердил, что с базы Российского университета спецназа в Гудермесе каждую неделю на Украину выдвигается «200 воинов доброй воли на борьбу с врагами человечества».

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Марина Совина
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