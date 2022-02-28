Украина подтвердила взятие в плен бойцов ВСУ на острове Змеиный

Украинские военнослужащие, которые находились на острове Змеиный и ранее были объявлены властями своей страны погибшими, живы и находятся в плену. Информацию об этом подтвердили Военно-морские силы (ВМС) Украины в Facebook.

В пресс-службе ведомства рассказали, что после того, как начала поступать информация о предполагаемой гибели бойцов, к острову направили гражданское судно «Сапфир». Экипаж гуманитарного судна также захватили российские военнослужащие, утверждается в публикации.

«Незаконный захват гражданского судна — некомбатанта, не осуществлявшего ни одной военной задачи, есть нарушение правил и обычаев войны, международного гуманитарного права», — заявили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острове Змеиный. С них взята подписка об отказе от участия в военных действиях. 24 февраля Государственная пограничная служба Украины заявила, что страна потеряла контроль над островом Змеиный. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что защитники острова погибли, и представил их к наградам посмертно.

Украинский остров Змеиный входит в состав Килийского района Одесской области и расположен в 35 километрах от побережья Черного моря. Его площадь равна примерно 20,5 гектара. В 2009-м его признали островом, хотя ранее он считался скалой. Змеиный имел важное значение при рассмотрении территориального спора, возникшего у Украины с Румынией, об определении госграницы континентального шельфа и экономической зоны.

