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Минобороны России объявило о выводе гарнизона с острова Змеиный

Минобороны объявило о выводе войск с острова Змеиный после выполнения задач спецоперации

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Российский гарнизон выведен с острова Змеиный. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, вывод российских войск с острова был произведен в качестве жеста доброй воли ради демонстрации нежелания препятствовать вывозу зерна из Украины. Генерал отметил, что поставленные перед гарнизоном задачи были выполнены.

«Мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — объявил представитель Минобороны.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

В первый день спецоперации государственная пограничная служба Украины заявила, что страна потеряла контроль над островом Змеиный. Позже в России рассказали о сдаче в плен 82 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове. С них была взята подписка об отказе от участия в военных действиях. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ предпринимали попытки вернуть контроль над островом.

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Валерий Розенберг
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