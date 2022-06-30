Минобороны назвало «шагом доброй воли» вывод войск с острова Змеиный

Минобороны России объявило о выводе войск с острова Змеиный в качестве «шага доброй воли»

Российские войска выполнили задачи спецоперации на острове Змеиный, в связи с этим в качестве «шага доброй воли» было принято решение о выводе гарнизона Вооруженных сил Российской Федерации с острова. Об этом объявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, так мировому сообществу было продемонстрировано, что Россия не препятствует действиям ООН по организации гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины.

Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря Игорь Конашенков генерал-лейтенант

Конашенков добавил, что теперь слово за Киевом, и напомнил, что Украина до сих пор не разминировала побережье Черного моря у своих берегов, в том числе припортовые территории.

У Змеиного стратегическое значение

Оно объясняется расположением острова. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, Змеиный находится приблизительно в 35 километрах от побережья Одесской области и чуть более чем в 100 от Одессы.

Ни один корабль — здесь речь о Болгарии, Румынии, Польше и так далее — не пройдет мимо острова Змеиный. Этот морской путь находится под контролем тех сил, которые расположены на острове Юрий Швыткин депутат Госдумы

Швыткин добавил, что остров Змеиный — хорошее место для размещения противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались завладеть островом, однако российские военные не дали возможности создать там опорный пункт.

Змеиный перешел под контроль России еще в начале спецоперации

24 февраля Государственная пограничная служба Украины заявила, что Киев потерял контроль над островом. Президент страны Владимир Зеленский утверждал, что защитники острова погибли, и посмертно представил их к наградам.

Позднее Россия сообщила, что 82 бойца ВСУ сдались в плен, с них взяли подписку об отказе от участия в военных действиях. Власти Украины признали, что заявления о гибели военных на Змеином были фейком, лишь спустя трое суток в Киеве сообщили, что военные живы и находятся в плену.

Украина пыталась вернуть контроль над Змеиным накануне Дня Победы

9 мая Конашенков сообщил, что российские военные отбили несколько попыток ВСУ захватить остров. По его словам, с 7 мая Генштаб Украины при участии американских и британских советников спланировал провокацию по захвату острова, и ВСУ несколько раз пытались совершить высадку на его территорию воздушного и морского десанта.

Он добавил, что подразделения Вооруженных сил России на острове смогли сорвать провокацию Киева, в результате чего украинская сторона понесла большие потери. Всего, по данным Минобороны, за период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24.

По данным РИА Новости, Зеленский лично отдал приказ захватить остров Змеиный к 9 мая, несмотря на возражения украинского Генштаба. Источник агентства в силовых структурах также утверждал, что атака ВСУ задумывалась британскими силовиками.

ВСУ продолжили атаковать Змеиный после поражения в мае

Минобороны неоднократно сообщало об отражении атак со стороны Украины на остров. Так, 21 июня российским ВС удалось отбить атаку 15 украинских беспилотников, тогда же рядом со Змеиным был замечен американский беспилотник «Глобал хок» RQ-4.

26 июня Минобороны сообщило об уничтожении возле острова Змеиный украинского штурмовика Су-25 и 12 реактивных снарядов.