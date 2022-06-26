Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

ВС России сбили Су-25 ВСУ при попытке нанести удары по острову Змеиный

Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского штурмовика у острова Змеиный

Фото: Shutterstock

Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского штурмовика Су-25 у острова Змеиный при безуспешной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести по нему удары. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов противника. Разрушений и жертв среди личного состава гарнизона нет.

«Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов», — говорится в сводке российского военного ведомства.

23 июня сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в том числе в районе острова Змеиный. По данным ведомства, помимо Змеиного, БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в районах Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха и Дементиевка в Харьковской области, а также в небе над Скадовском в Херсонской области.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
ВС России нанесли удары по территориям учебных центров ВСУ в нескольких областях
Посол ЕС предостерег от введения вредящих самой Европе санкций
Джонсон заявил о негативном влиянии попыток урегулировать конфликт на Украине
Представившийся Кличко пранкер обзвонил мэров Берлина, Вены и Мадрида
Четверо человек похитили мужчину из подъезда в Москве и надругались над ним
В московском метро начали бесплатно раздавать бутылки с водой
В Оренбурге простились с погибшими при крушении Ил-76 летчиками
Названы страшные последствия нелеченых ожогов
Россиянка устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила сеть
ВС России сбили Су-25 ВСУ при попытке нанести удары по острову Змеиный
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.