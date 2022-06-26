ВС России сбили Су-25 ВСУ при попытке нанести удары по острову Змеиный

Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского штурмовика у острова Змеиный

Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского штурмовика Су-25 у острова Змеиный при безуспешной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести по нему удары. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов противника. Разрушений и жертв среди личного состава гарнизона нет.

«Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов», — говорится в сводке российского военного ведомства.

23 июня сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в том числе в районе острова Змеиный. По данным ведомства, помимо Змеиного, БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в районах Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха и Дементиевка в Харьковской области, а также в небе над Скадовском в Херсонской области.