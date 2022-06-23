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Минобороны отчиталось об уничтожении украинского беспилотника у острова Змеиный

Минобороны заявило, что российские ПВО уничтожили 21 беспилотник, в том числе у Змеиного

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в том числе в районе острова Змеиный. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, помимо Змеиного, БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в районах Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха и Дементиевка в Харьковской области, а также в небе над Скадовском в Херсонской области.

Помимо этого, ПВО сбили беспилотники в районах над Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также над Херсонской областью. Кроме того, оборонное ведомство отчиталось об уничтожении трех мобильных пунктов управления БПЛА около населенных пунктов Жовтневая, Киселевка и Бармашово в Николаевской области.

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21 июня Минобороны сообщило об атаке Украины на остров Змеиный. Днем ранее ВСУ в районе пяти часов утра попытались нанести массированные воздушные и артиллерийские удары по острову и высадить десант, чтобы захватить Змеиный. В воздушном налете украинская сторона задействовала более 15 БПЛА, в районе острова был зафиксирован американский беспилотник «Глобал Хок» RQ-4. Российские войска отразили украинскую атаку.

Это была не первая попытка ВСУ захватить остров. Минобороны России в мае сообщало, что Украина для этого предпринимала несколько попыток. Тогда атака ВСУ привела к гибели более чем 50 украинских военных и к потере военной техники.

Как утверждает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, остров Змеиный является основным стратегическим объектом в акватории Черного моря. Это объясняется тем, что ни один корабль не может пройти мимо него.

Киев потерял контроль над островом Змеиный в день начала спецоперации России — 24 февраля. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все защитники острова погибли, и представил их к наградам посмертно. Позднее российская сторона сообщила о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острове, после чего Киев признал информацию об их гибели ложной.

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Анастасия Шейкина
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