Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный

Минобороны России заявило об очередной атаке ВСУ на остров Змеиный

Российские войска отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на остров Змеиный. Об этом во вторник, 21 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что Киев предпринял попытку атаки 20 июня около пяти часов утра. «Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — объяснили в Минобороны.

В воздушном налете украинская сторона задействовала более 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также в районе острова был зафиксирован американский беспилотник «Глобал Хок» RQ-4.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили все средства противника в районе острова Змеиный. В воздухе были сбиты 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». После этого ВСУ отказались от высадки десанта.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).