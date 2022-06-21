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Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный

Минобороны России заявило об очередной атаке ВСУ на остров Змеиный

Кадр: YouTube

Российские войска отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на остров Змеиный. Об этом во вторник, 21 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что Киев предпринял попытку атаки 20 июня около пяти часов утра. «Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — объяснили в Минобороны.

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В воздушном налете украинская сторона задействовала более 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также в районе острова был зафиксирован американский беспилотник «Глобал Хок» RQ-4.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили все средства противника в районе острова Змеиный. В воздухе были сбиты 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». После этого ВСУ отказались от высадки десанта.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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