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00:30, 6 июля 2026Наука и техника

Бельгия купит Skyranger 30 для защиты от дронов

Бельгия купит 20 пушечных систем Skyranger 30 для защиты от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: C.Stadler / Bwag / Wikimedia

Бельгия планирует приобрести 20 систем противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности Skyranger 30 для защиты от дронов. Об этом пишет Army Recognition.

Брюссель намерен потратить 3,1 миллиарда евро на восстановление наземного эшелона ПВО. Помимо пушечных Skyranger, Бельгия купит десять пусковых установок зенитного ракетного комплекса NASAMS.

Отмечается, что системы Skyranger будут прикрывать объекты инфраструктуры, наземные войска и комплексы NASAMS от беспилотников.

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Башенную систему Skyranger 30 впервые представили в 2021 году. Башня весом 2-2,5 тонны несет модифицированную автоматическую пушку Oerlikon KCE калибра 30 миллиметров. Эффективная дальность стрельбы составляет три километра, а скорострельность — 1,2 тысячи выстрелов в минуту. В боекомплект установки входит 252 программируемых снаряда.

В июне появился снимок российского зенитного комплекса ЗАК-30 «Цитадель» на огневой позиции. Установка несет боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров.

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