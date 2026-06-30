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14:52, 30 июня 2026Наука и техника

Российскую «Цитадель» показали на огневой позиции

Российский антидроновый комплекс ЗАК-30 «Цитадель» показали на позиции
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Огневую позицию зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель», который обеспечивает защиту от дронов, показали на фото. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фото видна тумбовая установка с боевым модулем и оборудование для обнаружения воздушных целей. Оптико-электронную станцию разместили на отдельной вышке. Автор допустил, что системы обнаружения установлены отдельно из-за конструкции боевого модуля, который изначально не рассматривали в качестве средства противовоздушной обороны.

В основе ЗАК-30 лежат необитаемые боевые модули БМ-30-Д «Спица» с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров. Орудие может вести огонь шрапнельными боеприпасами с дистанционно управляемым взрывателем.

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В мае «Цитадель» представили на первом Международном форуме по безопасности в Подмосковье. Комплекс состоит из систем обнаружения, боевого модуля и пункта управления, который можно разместить на дальности около километра от огневой позиции.

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