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В Новой Каховке возросло число пострадавших из-за обстрела ВСУ

Херсонские власти заявили о 90 пострадавших в результате обстрела ВСУ Новой Каховки

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Новой Каховке возросло число пострадавших из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) — всего ранения получили 90 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию Херсонской области.

Как заявляют местные власти, в результате атаки на город 90 человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

В ночь на 12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку. Десятки жилых домов оказались повреждены и разрушены. Кроме того, в результате атаки загорелись и сдетонировали склады с селитрой. По предварительным данным, семь человек погибли, людей продолжают доставать из-под завалов.

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Алевтина Запольская
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