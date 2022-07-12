В Новой Каховке возросло число пострадавших из-за обстрела ВСУ

Херсонские власти заявили о 90 пострадавших в результате обстрела ВСУ Новой Каховки

В Новой Каховке возросло число пострадавших из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) — всего ранения получили 90 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию Херсонской области.

Как заявляют местные власти, в результате атаки на город 90 человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

В ночь на 12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку. Десятки жилых домов оказались повреждены и разрушены. Кроме того, в результате атаки загорелись и сдетонировали склады с селитрой. По предварительным данным, семь человек погибли, людей продолжают доставать из-под завалов.