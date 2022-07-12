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Глава ВГА заявил о семи погибших в результате удара по Новой Каховке

Глава ВГА Леонтьев заявил о семи погибших в результате удара ВСУ по Новой Каховке

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Число жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области возросло до семи человек, 60 человек получили ранения. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

«Уже есть семь погибших точно и около 60 раненых», — рассказал он.

Многочисленные разрушения

Чиновник добавил, что под завалами остаются сотни людей. По словам Леонтьева, в результате удара американскими ракетами HIMARS в городе оказались уничтожены сотни квартир. Также повреждены сотни зданий и десятки объектов инфраструктуры, среди них школы, детские сады, больница и храмы, частично прервано электроснабжение и газоснабжение.

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Кроме того, оказался уничтожен завод, который производил оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Также удар был нанесен по складу удобрений. Пожар и детонация селитры продолжаются до сих пор.

Леонтьев сравнил последствия удара ВСУ с трагедией в Бейруте, где в порту взорвалась аммиачная селитра. Тогда из-за ЧП на складе морского порта оказалась разрушена значительная часть ливанской столицы. «Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах и чего хотели, того и достигли. Это то же самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе, у нас то же самое», — сказал он.

В России обстрел города сочли терактом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на обстрел украинской армией Херсонской области. «Атака на Новую Каховку — это очередной зверский теракт укронацистов против мирного населения», — указал он. Политик напомнил, что обстрелянная территория является стратегическим районом, в котором находится гидроэлектростанция. По мнению губернатора, своей атакой ВСУ сделали «послание» мирным гражданам, которые выбрали жизнь с Россией.

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Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский также осудил удар американской реактивной системой залпового огня по городу. «Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение», — заявил он, назвав это прямым следствием поставок США вооружений Киеву.

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Марина Совина
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