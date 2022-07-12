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Полянский осудил удар HIMARS по Новой Каховке

Полянский назвал удар HIMARS по Новой Каховке следствием поставок США вооружений Киеву
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский осудил удар американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Его слова передает РИА Новости.

«Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение», — заявил он, назвав это прямым следствием поставок США вооружений Киеву.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате уничтожены сотни квартир, есть погибшие и десятки раненых. Кроме того, от удара взорвались склады с селитрой. В радиусе двух километров в зданиях вылетели окна, пострадал склад с гуманитарной помощью, который находился недалеко от места взрыва.

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Марина Совина
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