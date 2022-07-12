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Власти Новой Каховки сообщили о погибших после удара ВСУ

Глава Новой Каховки Леонтьев: в результате удара ВСУ есть погибшие и десятки пострадавших

Фото: Telegram-канал «Губарева Катерина»

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Новая Каховка в Херсонской области есть погибшие и десятки раненых. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

В результате происшествия повреждены жилые дома, больница и рынок. Кроме того, от удара взорвались склады с селитрой. В радиусе двух километров в зданиях повылетали окна. Кроме того, «очень серьезно» пострадал склад с гуманитарной помощью, который находился недалеко от места взрыва, добавил глава Новой Каховки.

Ранее в сети появилось видео удара ВСУ в районе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области.

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ГЭС не пострадала

Изначально сообщалось, что удар пришелся на Каховскую ГЭС. Позднее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской областной Кирилл Стремоусов в разговоре с агентством опроверг данную информацию. Он также добавил, что Северо-Крымский канал функционирует.

С ГЭС все нормально. Все работает, канал цел

Кирилл Стремоусовзамглавы военно-гражданской администрации Херсонской областной

Также отмечалось, что дамба Каховской гидроэлектростанции ГЭС не повреждена.

8 июля ВСУ обстреляли ГЭС в Новой Каховке. Российские средства ПВО отразили удар украинской армии. Власти заявили, что последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофичными для жителей Херсонской области.

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Стреляли американскими РСЗО HIMARS

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева заявила в своем Telegram-канале, что удар по Новой Каховке Херсонской области был нанесен американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). «Американцы фактически вступили в войну с Россией», — заявила она.

До этого, 9 июля, ВСУ обстреляли город Ирмино в Луганской народной республике (ЛНР) с применением HIMARS.

Ранее стало известно, что США передадут Украине четыре смонтированных на колесном шасси дополнительных комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. В общей сложности стоимость нового пакета военной помощи составит 400 млн долларов.

12систем HIMARS

передали США Украине

11 июля в Минобороны отчитались, что российские ракеты большой дальности морского базирования «Калибр» ликвидировали на Украине хранилища, в которых находились боеприпасы для поставленных из США реактивных систем залпового огня HIMARS.

В тот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в ЛНР с применением HIMARS. По городу были выпущены четыре ракеты. В результате разрушено два жилых дома, повреждено остекление зданий школы и информационно-технологического лицея.

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Марина Совина
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