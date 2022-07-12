Власти Новой Каховки сообщили о погибших после удара ВСУ

Глава Новой Каховки Леонтьев: в результате удара ВСУ есть погибшие и десятки пострадавших

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Новая Каховка в Херсонской области есть погибшие и десятки раненых. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

В результате происшествия повреждены жилые дома, больница и рынок. Кроме того, от удара взорвались склады с селитрой. В радиусе двух километров в зданиях повылетали окна. Кроме того, «очень серьезно» пострадал склад с гуманитарной помощью, который находился недалеко от места взрыва, добавил глава Новой Каховки.

Ранее в сети появилось видео удара ВСУ в районе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области.

ГЭС не пострадала

Изначально сообщалось, что удар пришелся на Каховскую ГЭС. Позднее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской областной Кирилл Стремоусов в разговоре с агентством опроверг данную информацию. Он также добавил, что Северо-Крымский канал функционирует.

С ГЭС все нормально. Все работает, канал цел Кирилл Стремоусов замглавы военно-гражданской администрации Херсонской областной

Также отмечалось, что дамба Каховской гидроэлектростанции ГЭС не повреждена.

8 июля ВСУ обстреляли ГЭС в Новой Каховке. Российские средства ПВО отразили удар украинской армии. Власти заявили, что последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофичными для жителей Херсонской области.

Стреляли американскими РСЗО HIMARS

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева заявила в своем Telegram-канале, что удар по Новой Каховке Херсонской области был нанесен американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). «Американцы фактически вступили в войну с Россией», — заявила она.

До этого, 9 июля, ВСУ обстреляли город Ирмино в Луганской народной республике (ЛНР) с применением HIMARS.

Ранее стало известно, что США передадут Украине четыре смонтированных на колесном шасси дополнительных комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. В общей сложности стоимость нового пакета военной помощи составит 400 млн долларов.

12 систем HIMARS передали США Украине

11 июля в Минобороны отчитались, что российские ракеты большой дальности морского базирования «Калибр» ликвидировали на Украине хранилища, в которых находились боеприпасы для поставленных из США реактивных систем залпового огня HIMARS.

В тот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в ЛНР с применением HIMARS. По городу были выпущены четыре ракеты. В результате разрушено два жилых дома, повреждено остекление зданий школы и информационно-технологического лицея.