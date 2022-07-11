Минобороны показало кадры ударов по хранилищам боеприпасов для систем HIMARS
Министерство обороны России показало кадры ударов ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по хранилищам боеприпасов на Украине, в которых находились боеприпасы для поставленных из США реактивных систем залпового огня HIMARS. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.
На появившихся кадрах запечатлен момент удара по хранилищу, которое располагалось в районе населенного пункта Радушное в Днепропетровской области.
В ведомстве уточнили, что там же находились гаубицы М777 и самоходные пушки 2С7 «Пион». Кроме того, за сутки российские военные нанесли удары по трем складам боеприпасов в Николаевской области.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении двух американских РСЗО HIMARS в Донбассе.
Пусковые установки были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка в ДНР. Также были уничтожены склады боеприпасов к поставленным США РСЗО.