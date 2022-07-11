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Минобороны показало кадры ударов по хранилищам боеприпасов для систем HIMARS

МО РФ показало кадры ударов «Калибрами» по хранилищам боеприпасов для систем из США HIMARS

Министерство обороны России показало кадры ударов ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по хранилищам боеприпасов на Украине, в которых находились боеприпасы для поставленных из США реактивных систем залпового огня HIMARS. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

На появившихся кадрах запечатлен момент удара по хранилищу, которое располагалось в районе населенного пункта Радушное в Днепропетровской области.

В ведомстве уточнили, что там же находились гаубицы М777 и самоходные пушки 2С7 «Пион». Кроме того, за сутки российские военные нанесли удары по трем складам боеприпасов в Николаевской области.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении двух американских РСЗО HIMARS в Донбассе.

Пусковые установки были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка в ДНР. Также были уничтожены склады боеприпасов к поставленным США РСЗО.

Ударная волна
Анна Щербакова
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