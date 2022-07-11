Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно об ударе ВСУ по Каховской ГЭС в Херсонской области

ТАСС: ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области

Фото: Dmytro Smolyenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации Новой Каховки.

Собеседник агентства уточнил, что в ГЭС попало, однако «ущерб тяжело оценить».

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на источник, в результате происшествия повреждены жилые дома. Информация о пострадавших проверяется.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Мощный взрыв в районе Каховской ГЭС сняли на видео
Токсиколог рассказал о первой помощи ребенку при укусе гадюки
Названы последствия удара ВСУ по Новой Каховке
Стало известно о состоянии дамбы Каховской ГЭС после удара ВСУ
Стало известно об ударе ВСУ по Каховской ГЭС в Херсонской области
Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе
Минобороны сообщило о засевших ВСУ и польских наемниках в университете Харькова
В МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024
В Великобритании рассказали о необычных методах призыва ВСУ
Шотландия перестала принимать украинских беженцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.