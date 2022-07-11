Стало известно об ударе ВСУ по Каховской ГЭС в Херсонской области

ТАСС: ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации Новой Каховки.

Собеседник агентства уточнил, что в ГЭС попало, однако «ущерб тяжело оценить».

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на источник, в результате происшествия повреждены жилые дома. Информация о пострадавших проверяется.