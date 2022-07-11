Украинские военные обстреляли город в ЛНР из американских РСЗО

Украинские военные обстреляли лицей и школу в ЛНР из американских РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) с применением американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство республики при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск с применением американских СЗО M142 HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении. В результате обстрела в понедельник, 11 июля, разрушено два жилых дома, повреждено остекление Алчевской школы №7 и информационно-технологического лицея.

Украина получила отправленные Вашингтоном РСЗО HIMARS 23 июня. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Несмотря на то, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал не применять подобное оружие против целей на территории России, Кремль заявил, что не доверяет Киеву. Для того чтобы доверять, необходимо иметь опыт в случаях, когда соответствующие обещания сдерживались, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.