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Украина получила американские РСЗО HIMARS

Министр обороны Украины Резников сообщил о прибытии в страну американских РСЗО HIMARS

Фото: Kento Nara / Geisler-Fotopress / Globallookpress.com

Украина получила отправленные Вашингтоном реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

«Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», – подписал пост Резников. Он также поблагодарил за сотрудничество главу Пентагона Ллойда Остина.

Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО. Однако уточняется, что этот вопрос еще не решен. Неназванный чиновник рассказал, что дополнительные РСЗО могут быть поставлены в следующем пакете помощи. США уже отправляют на Украину четыре мобильных установки HIMARS и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 километров.

Ранее Министерство обороны США обнародовало отчет о предоставленной Украине военной помощи. Со дня вступления в должность президента США Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву около 6,3 миллиарда долларов, при этом 5,6 миллиарда было предоставлено после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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Варвара Кошечкина
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