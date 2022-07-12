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Стало известно о состоянии дамбы Каховской ГЭС после удара ВСУ

РИА Новости: дамба Каховской ГЭС не повреждена после удара ВСУ

Фото: eye ubiquitous / hutchison / Global Look Press

Дамба Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) , по предварительной оценке, не повреждена в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Ранее собеседник агентства в военно-гражданской администрации Новой Каховки уточнил, что обстрел велся не по ГЭС. По его словам, повреждены жилые дома, возможно, есть пострадавшие.

Также в сети было опубликовано видео удара ВСУ в районе Каховской ГЭС в Херсонской области.

Ударная волна
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Марина Совина
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