США передадут Украине дополнительные РСЗО HIMARS

Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Киеву на $400млн, включая четыре РСЗО HIMARS

Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, сообщило Министерство обороны США. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в том числе Киев получит четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. По информации Пентагона, в новый пакет помощи помимо прочего включены одна тысяча снарядов для артиллерии калибра 155 мм, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники.

В американском ведомстве уточнили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS достигло 12. При этом общий объем предоставленной Украине американской военной помощи составил 7,3 миллиардов долларов с начала военной спецоперации России.

Ранее представитель Пентагона рассказал о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS на Украину. Чиновник отметил, что точной даты поставок пока нет. Вместе с тем он выразил мнение, что «это вопрос нескольких месяцев».

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