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В Пентагоне рассказали о поставках комплексов NASAMS на Украину

В Пентагоне назвали поставки ЗРК NASAMS на Украину вопросом нескольких месяцев

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Представитель Пентагона рассказал о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS на Украину. Его слова передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что точной даты поставок пока нет. «Но ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев», — добавил он. По его словам, все идет так, как планировал президент США Джо Байден. «Не могу сообщить деталей, но мы не видим никаких сложностей», — заключил представитель Пентагона.

Ранее другой представитель Пентагона заявил, что чем больше военной помощи страны Запада оказывают Украине, тем чаще местная власть просит о ней и тем больше расширяет свои запросы. По его словам, сейчас в Киеве хотят получить вертолеты, в том числе ударные, а также противовоздушные и противоракетные системы защиты.

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Марина Совина
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