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В Пентагоне заявили о растущих запросах Киева о военной помощи

Пентагон заявил о росте запросов Украины по мере поступления военной помощи от Запада

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Чем больше военной помощи страны Запада оказывают Украине, тем чаще местная власть просит о ней и тем больше расширяет свои запросы. С таким мнением выступил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге, фрагменты которого публикуют РИА Новости.

По его словам, сейчас в Киеве хотят получить вертолеты, в том числе ударные, а также противовоздушные и противоракетные системы защиты. «Похоже, что они хотят этих возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят», — заявили в Пентагоне.

Помимо военной помощи, которую оказывает целый ряд стран мира, Украина должна получить 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка. Кроме того, президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому Киев получит помощь на 40 миллиардов долларов.

Виктория Кондратьева
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