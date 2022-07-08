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Российская ПВО отразила удар украинской армии по ГЭС в Херсонской области

Глава херсонской администрации Сальдо заявил, что ПВО отразили удар по ГЭС в Новой Каховке

Фото: РИА Новости

Российские средства ПВО отразили удар украинской армии по гидроэлектростанции (ГЭС) в Новой Каховке. Об этом сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области», — заявил Сальдо.

По его словам, российские ПВО успешно отразили атаку и предотвратили выведение из строя ГЭС, предприятие продолжает вырабатывать энергию.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что утром 8 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по гидроэлектростанции (ГЭС) в Новой Каховке. Он также заявил о пострадавших в результате обстрела, не уточнив их число.

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Алевтина Запольская
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