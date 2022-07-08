Украинские военные нанесли удар по ГЭС в Херсонской области

Замглавы херсонской администрации: ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке

Утром в пятницу, 8 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по гидроэлектростанции (ГЭС) в Новой Каховке. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Замглавы администрации также заявил о пострадавших в результате обстрела. Их численность в настоящий момент уточняется.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о предполагаемых ударах по Запорожью со стороны украинских военных. «Судя по географии и направлению звука, боевики украинского президента Владимира Зеленского ведут обстрел из артиллерии с позиций в южных пригородах Запорожья. Областной центр слышит канонаду», — отметил он.