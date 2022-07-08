Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные нанесли удар по ГЭС в Херсонской области

Замглавы херсонской администрации: ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке

Фото: РИА Новости

Утром в пятницу, 8 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по гидроэлектростанции (ГЭС) в Новой Каховке. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Замглавы администрации также заявил о пострадавших в результате обстрела. Их численность в настоящий момент уточняется.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о предполагаемых ударах по Запорожью со стороны украинских военных. «Судя по географии и направлению звука, боевики украинского президента Владимира Зеленского ведут обстрел из артиллерии с позиций в южных пригородах Запорожья. Областной центр слышит канонаду», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские политики отреагировали на убийство Синдзо Абэ
Россияне рассказали о слежке за возлюбленными в соцсетях
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
В российских магазинах начнут продавать только проверенные органические продукты
Совет Федерации одобрил обобщающий нормы об иноагентах закон
Франшиза «Гадкий я» собрала четыре миллиарда долларов
Кардиолог посоветовал россиянам есть больше жиросодержащих продуктов
Совет Федерации поддержал ужесточение наказания до 15 лет силовикам за пытки
Канадскую пловчиху накачали наркотиками и избили на вечеринке чемпионата мира
В Москве на парковке загорелась Tesla
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.