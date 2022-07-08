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В Запорожской области заявили о взрывах в городе

Украинские военные обстреляли Запорожье из артиллерии

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

В городе Запорожье слышны взрывы, Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, обстреливают населенный пункт из артиллерии, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

Воздушную тревогу в городе не объявляли, добавил он. «Судя по географии и направлению звука, боевики украинского президента Владимира Зеленского ведут обстрел из артиллерии с позиций в южных пригородах Запорожья. Областной центр слышит канонаду», — указал он.

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Ранее Рогов призвал военнообязанных жителей региона выехать на освобожденные от украинских войск территории, чтобы избежать мобилизации.

По его словам, украинские власти запретили военнообязанным мужчинам Запорожской области выезд. Рогов добавил, что уехать «можно только со специальным разрешением районного или городского военкомата».

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Марина Совина
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