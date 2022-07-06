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В Запорожье призвали военнообязанных уезжать на освобожденные территории

Член совета ВГА Запорожья Рогов призвал военнообязанных уехать на освобожденные территории

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал военнообязанных жителей региона выехать на освобожденные от украинских вооруженных формирований территории, чтобы избежать мобилизации. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области военнообязанным мужчинам запретили выезд. «Теперь уехать можно только со специальным разрешением районного или городского военкомата», — подчеркнул Рогов.

В связи с этим член ВГА Запорожья рекомендовал не находиться по адресу регистрации, запастись продуктами и водой, а также найти безопасное место в условиях городских боев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Генштаба Вооруженных сил страны (ВСУ) доложить об ограничении перемещений военнообязанных. «Я обещаю народу разобраться с этим и прошу Генштаб больше без меня не принимать таких решений», — отметил он.

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Марина Совина
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