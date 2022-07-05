Зеленский оценил ограничения на перемещение по стране для военнообязанных

Зеленский попросил Генштаб ВСУ доложить об ограничении перемещений военнообязанных

Президент Украины Владимир Зеленский оценил запрет на поездки для военнообязанных, призывников и резервистов по стране без специального разрешения. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что в обществе возникло много споров по поводу данного решения. В связи с этим он поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему Вооруженных сил доложить ему о сложившейся ситуации и утвержденном порядке получения разрешения на выезд из города для мужчин. «Я обещаю народу разобраться с этим и прошу Генштаб больше без меня не принимать таких решений», — заявил Зеленский.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней. Парламентарии потребовали от правительства Украины и СБУ разработать соответствующий законопроект. Инициативу поддержали 70 из 75 присутствовавших на заседании областного совета депутатов.