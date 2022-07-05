Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский оценил ограничения на перемещение по стране для военнообязанных

Зеленский попросил Генштаб ВСУ доложить об ограничении перемещений военнообязанных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оценил запрет на поездки для военнообязанных, призывников и резервистов по стране без специального разрешения. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что в обществе возникло много споров по поводу данного решения. В связи с этим он поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему Вооруженных сил доложить ему о сложившейся ситуации и утвержденном порядке получения разрешения на выезд из города для мужчин. «Я обещаю народу разобраться с этим и прошу Генштаб больше без меня не принимать таких решений», — заявил Зеленский.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней. Парламентарии потребовали от правительства Украины и СБУ разработать соответствующий законопроект. Инициативу поддержали 70 из 75 присутствовавших на заседании областного совета депутатов.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Обращения Лондона по британским наемникам перенаправили в ДНР
Руководитель аппарата Джонсона стал новым главой Минздрава Британии
НАСА потеряло связь с запущенным к Луне аппаратом
Названы пять признаков качественной черешни
Байден отреагировал на обращение арестованной в России баскетболистки из США
Норвежские нефтегазовики прекратили забастовку
Почти 200 человек погибли в США за выходные из-за огнестрельного оружия
Блинкен решил не встречаться с Лавровым на саммите G20
У жительницы российского города в квартире нашли 70 кошек
В отношении подозреваемого в торговле наркотиками проректора завели дело
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.