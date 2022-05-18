Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней. Об этом следует из законопроекта, внесенного в Верховную Раду, передает РИА Новости.

Срок действия военного положения на Украине истекает 24 мая. Глава государства предложил продлить его на 90 дней с 25 мая, говорится в тексте законопроекта.

Также Зеленский предложил продлить срок всеобщей мобилизации на аналогичный срок.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля, после начала российской военной спецоперации. Каждый последующий месяц власти страны его продлевали. Кроме того, 25 февраля Зеленский объявил о начале всеобщей мобилизации, которую глава государства поручил провести за 90 дней.

Российская военная спецоперация началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.