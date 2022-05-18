Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней. Об этом следует из законопроекта, внесенного в Верховную Раду, передает РИА Новости.

Срок действия военного положения на Украине истекает 24 мая. Глава государства предложил продлить его на 90 дней с 25 мая, говорится в тексте законопроекта.

Также Зеленский предложил продлить срок всеобщей мобилизации на аналогичный срок.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля, после начала российской военной спецоперации. Каждый последующий месяц власти страны его продлевали. Кроме того, 25 февраля Зеленский объявил о начале всеобщей мобилизации, которую глава государства поручил провести за 90 дней.

Российская военная спецоперация началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Комментарии отключены
Последние новости
«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию
На заместителя главврача одного из российских медучреждений завели дело
Дочь Оззи Осборна чуть не погибла при пожаре
Бабкина отреагировала на отъезд Пугачевой из России
Глава МОК высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже
У переболевших коронавирусом мышей заметили признаки болезни Паркинсона
На Украине захотели получить часть пошлин на российскую нефть
В России отложили вопрос спасения планеты
Появились кадры с ведущим к «Азовстали» тоннелем
Путин указал Алиханову на неуместные попытки связать спад в строительстве с СВО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.