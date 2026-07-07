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Из жизни
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02:02, 7 июля 2026Из жизни

Названы признаки идеального клиента БДСМ-госпожи

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Olinchuk / Shutterstock / Fotodom

Британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд перечислила правила, которые обязаны соблюдать ее клиенты. Ее слова передает Metro.

Одним из признаков идеального клиента Тодд назвала пунктуальность. Секс-работнице не нравится, когда мужчины приходят раньше назначенного времени. Она также отметила, что не любит клиентов, которые пишут ей не по делу.

Тодд добавила, что ненавидит вопросы по типу «Что вы собираетесь со мной делать». Она объяснила, что до встречи с мужчиной просто не сможет понять, какая именно техника ему подойдет.

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Кроме того, БДСМ-госпожа требует от клиентов четко озвучивать свои фетиши. Она заверила, что никогда не осудит их, но оставляет за собой право отказаться от некоторых запросов. Также женщина призвала своих клиентов соблюдать гигиену и чистоту в ее доме: мыться перед сессией и не пачкать кровью ее мебель.

Идеальные клиенты, по словам Тодд, оплачивают ее услуги заранее наличными и никогда не критикуют ее подход и наряды.

Ранее британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд объяснила, почему больше всего любит работать с женатыми мужчинами. По словам Тодд, такие клиенты не донимают ее сообщениями и не пытаются втянуть в свою личную жизнь.

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