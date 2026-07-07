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02:41, 7 июля 2026Бывший СССР

Российские военные взяли в плен украинского экс-футболиста

ТАСС: Желавший играть за ЦСКА украинский экс-футболист Азбукин попал в плен к бойцам ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Российские военные взяли в плен жалевшего играть за ЦСКА украинского экс-футболиста. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о Егоре Азбукине. Ранее он выступал за клубы Первой лиги Украины, играл в Венгрии. Кроме того, военнопленный заявил, что был близок к просмотру в московском ЦСКА. После завершения футбольных выступлений до мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) Азбукин подрабатывал в разных сферах. В 2024 году его мобилизовали.

Экс-футболист рассказал, что оборудовал с сослуживцами новую позицию, которую накрыло минометным обстрелом. В результате бойцам ВСУ пришлось разойтись, а Азбукин заблудился и вышел на российских пограничников.

В 2023 году чемпион Украины по боксу Андрей Приходько из подразделения ВСУ «Кракена» (запрещенная в России террористическая организация) попал в плен к бойцам ВС РФ.

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