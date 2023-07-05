Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу

RIA.RU: чемпион Украины по боксу Андрей Приходько из «Кракена» попал в плен к бойцам ВС РФ

Чемпион Украины по боксу Приходько из диверсионного подразделения «Кракен» попал в плен к бойцам Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

«До службы я занимался профессионально боксом — 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта», — отметил Приходько.

В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) спортсмен пошел служить после недопониманий с тренером.