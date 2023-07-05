Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:40, 5 июля 2023Бывший СССР

Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу

RIA.RU: чемпион Украины по боксу Андрей Приходько из «Кракена» попал в плен к бойцам ВС РФ

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Чемпион Украины по боксу Приходько из диверсионного подразделения «Кракен» попал в плен к бойцам Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

«До службы я занимался профессионально боксом — 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта», — отметил Приходько.

В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) спортсмен пошел служить после недопониманий с тренером.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине

    Россиянина с начиненными марихуаной мармеладными мишками арестовали

    В России возникла критическая нехватка иностранных деталей для «кукурузников»

    Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

    Макгрегора раскритиковали за твит в годовщину смерти Абдулманапа Нурмагомедова

    В России создадут перечень пригодных для использования подержанных автозапчастей

    Блогерша подстриглась дома и осталась с проплешиной на лбу

    Новые iPhone получат увеличенную батарею

    Москвичам предрекли дожди с грозой

    Российские военные нанесли удар по дислокациям «Кракена» и «Грузинского легиона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости